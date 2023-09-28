Исследование: кафе и ресторанов стало больше на Невском проспекте

Как сообщают аналитики NF Group в Петербурге, с января на Невском проспекте открыли 20 новых заведений, а закрыли всего 12. Например, в начале года здесь заработало первое заведение стрит-фуда VLAVAШЕ (сейчас анонсировано открытие еще двух заведений этой же сети на Невском проспекте). Летом заработало грузинское бистро «МамаРада», новая «Столовая № 1» и ресторан «Большой Грузинский». На месте бывшего Stars Coffee скоро появится «Шоколадница».

По подсчетам аналитиков, больше всего открытий произошло во второй половине лета именно на основной части Невского проспекта — от Адмиралтейства до площади Восстания. В целом в третьем квартале здесь начали работу 10 кафе и ресторанов, что в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. А вот на Старо-Невском проспекте значительных изменений в составе арендаторов пока не наблюдается.

«Невский проспект возвращает себе статус самой востребованной торговой улицы в городе. По нашим прогнозам, доля вакантных площадей здесь будет сокращаться, в самом позитивном сценарии до 5% к концу года. Рост туристического трафика, отложенный спрос и уход международных брендов стимулируют основной торговый коридор к восстановлению после трехлетнего затишья», — сообщила руководитель отдела торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко.