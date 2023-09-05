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«Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 вышел гастрономический гид от Нижегородской «Собака.ru»

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Флагманский проект «Собака.ru» «Что Где Есть» масштабируется и становится по-настоящему федеральным. Мы всегда утверждали, что Петербург — гастрономическая столица России, но за последние годы свои гастроэнтузиасты, свои прославленные шефы и свои невероятные гастрооткрытия появились в каждом городе. Рестораторы формируют уже не локальные, а всероссийские комьюнити, и «Собака.ru», конечно, не может не фиксировать это новую мультивселенную. Смотрите сами: нижегородская «Собака.ru» выпустила свой гастрономический гид, который пригодится не только жителям Нижнего Новгорода, но и столичным фуди и профессионалам индустрии.

Бистро «Цейлон»

Катерина Смирнова

главный редактор «НН.Собака.ru»

«Именно нижегородские заряженные рестораторы продолжают делать пятилетки в два года и десятилетки – в три, создавая ресторанные проекты мирового уровня. И предлагая достойную гастрономию зачастую по недостойно скромным ценам. Есть мнение, что гастротуризм в чистом виде не существует. Но если вы любите красиво жить и цените впечатления, скорее всего, вы любите и красиво есть. А тут Нижнему Новгороду с могучими реками, лесистыми берегами, прекрасными театрами и музеями, красивыми людьми и отличными ресторанами действительно есть что вам предложить».

Продюсер съемок и фотограф: Ольга Грибанова, ассистент фотографа: Елизавета Кочеткова

Дмитрий Дмитриенко, шеф-повар ресторанов Yale и «Митрич»

Ресторан «Кусто»

Продюсер съемок и фотограф: Ольга Грибанова, ассистент фотографа: Ирина Платонычева

Илья Травкин, шеф-повар ресторана Ribs

Красиво есть не запретишь! Нижний Новгород предлагает всем ценителям вкусной еды и напитков соединить приятное с полезным и отправиться в настоящее гастропутешествие. Город может и по праву хвастается тайными двориками, лучшими мясными заведениями (среди которых самый маленький в мире стейк-хаус), эксклюзивными морепродуктами из Шри-Ланки и шефами, которых нужно знать всем.

А еще там есть Городец с его легендарным печатным десертом, Павлово со скоблянкой «Никитинская» из мяса лося, тушенного с лесными грибами в сливочном соусе, Дзержинск с сырами от грузинских сыроваров, Бор с фабрикой мороженого (где-то внутри сейчас ликует ваш внутренний ребенок!).

«Парк Культуры»

Продюсер съемок и фотограф: Ольга Грибанова, ассистент фотографа: Артем Репин

Глеб Левицкий, шеф-повар Галереи вкуса «Парк Культуры»

Продюсер съемок и фотограф: Ольга Грибанова, ассистент фотографа: Артем Репин

Александр Николаенко, шеф Vinedo и нового проекта под рабочим названием «19», который вот-вот откроется в Нижнем

Ресторан Dodici Grill

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