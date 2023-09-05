«Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 вышел гастрономический гид от Нижегородской «Собака.ru»

Красиво есть не запретишь! Нижний Новгород предлагает всем ценителям вкусной еды и напитков соединить приятное с полезным и отправиться в настоящее гастропутешествие. Город может и по праву хвастается тайными двориками, лучшими мясными заведениями (среди которых самый маленький в мире стейк-хаус), эксклюзивными морепродуктами из Шри-Ланки и шефами, которых нужно знать всем.

А еще там есть Городец с его легендарным печатным десертом, Павлово со скоблянкой «Никитинская» из мяса лося, тушенного с лесными грибами в сливочном соусе, Дзержинск с сырами от грузинских сыроваров, Бор с фабрикой мороженого (где-то внутри сейчас ликует ваш внутренний ребенок!).