В Петербурге открыли 125 новых кафе и ресторанов за полгода

Как подсчитали в агентстве недвижимости NF Group, рост турпотока сказался на развитии сетей российских ретейлеров к сокращению свободных площадей (сейчас порядка 7,7%).

Больше всего кафе и ресторанов открылось на Невском проспекте: за шесть месяцев с начала года заработало 13 новых заведений, на улице Рубинштейна и на улице Некрасова открылись по 12 точек.

Доля заведений общепита на улице Рубинштейна за январь-июнь составила 78%. Этот показатель почти не меняется последние четыре года. А вот улица Некрасова с 2021 года ежегодно растет количество ресторанов и кафе — по итогу первого полугодия их доля составила 51%.

«Если на улице Рубинштейна доля баров и пабов остается почти неизменной и составляет примерно 40%, то на Некрасова наблюдается существенный рост. Бары и пабы занимают более половины всех заведений общественного питания на Некрасова, а доля кафе и ресторанов там постепенно сокращается», — сказано в отчете NF Group.