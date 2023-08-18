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В Петербурге открыли 125 новых кафе и ресторанов за полгода

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Самый большой прирост заведений пришелся на Невский проспект, улицу Рубинштейна и улицу Некрасова. Отмечается, что общепит занимает самую большую долю помещений в стрит-ретейле — на него приходится 33% рынка.

icosha / Shutterstock.com

Как подсчитали в агентстве недвижимости NF Group, рост турпотока сказался на развитии сетей российских ретейлеров к сокращению свободных площадей (сейчас порядка 7,7%).

Больше всего кафе и ресторанов открылось на Невском проспекте: за шесть месяцев с начала года заработало 13 новых заведений, на улице Рубинштейна и на улице Некрасова открылись по 12 точек.

Доля заведений общепита на улице Рубинштейна за январь-июнь составила 78%. Этот показатель почти не меняется последние четыре года. А вот улица Некрасова с 2021 года ежегодно растет количество ресторанов и кафе — по итогу первого полугодия их доля составила 51%.

«Если на улице Рубинштейна доля баров и пабов остается почти неизменной и составляет примерно 40%, то на Некрасова наблюдается существенный рост. Бары и пабы занимают более половины всех заведений общественного питания на Некрасова, а доля кафе и ресторанов там постепенно сокращается», — сказано в отчете NF Group.

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