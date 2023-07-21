В Петербурге сменилась главная барная улица города

Как подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group, за шесть месяцев в городе открыли 50 кафе, баров и ресторанов, что сопоставимо с допандемийным показателем. Улица Некрасова остается основным претендентом на звание главной барной улицы Петербурга. В этой локации доля баров и пабов увеличилась до 58%, а вот ресторанов и кафе стало на 3% меньше.

Улица Рубинштейна все также остается главной гастрономической улицей Петербурга. Здесь выросла доля кафе и ресторанов до 57%. При этом баров и пабов стало меньше, их доля составила 40% против 42% в предыдущем году.

Среди интересных открытий в первом полугодии 2023 года эксперты отмечают бар Technodoner с берлинскими донерами, техно и рейвами на улице Некрасова, 28 и бар No Cap на улице Рубинштейна, 28 с лаунж-зоной и танцплощадкой, оформленной в стилистике киберпанка.

По словам руководителя отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анны Лапченко, улицу Некрасова уже можно называть главной барной улицей, ведь доля питейных заведений там больше, чем на улице Рубинштейна.

«В связи с грядущим открытием нового общественного пространства в сентябре на Некрасова (общественное пространство «АТС» на площади 15 тыс. кв. м вместит рестораны, антикафе, лектории, бьюти-коворкинги и пр. на пересечении улиц Некрасова и Чехова— ред.) интерес к локации возрастет. Тем не менее, улица Рубинштейна все еще остается главной гастрономической улицей Санкт-Петербурга, где представлено больше всего гастроконцепций», — отмечает эксперт.