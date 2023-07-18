«Собака.ru» в поисках руководителя гастрономического направления в Москве!

Обязанности:
- Ведение ключевых клиентов;
- Проведение встреч и переговоров с клиентами;
- Презентация рекламных возможностей, подборка индивидуальных решений под задачи клиента;
- Организация полного цикла сделки (проектные продажи);
- Ведение клиентской базы в CRM;
Требования:
- Опыт работы в продажах от 3-х лет;
- Опыт работы на руководящей позиции;
- Знание основ медийных маркетинговых коммуникаций;
- Опыт продаж нативной digital-рекламы.
Условия:
- Оформление по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- Белая заработная плата: оклад + премия;
- Финансовые условия по итогам собеседования;
- График работы 5/2, с 10:00 до 19:00.
Откликнуться на вакансию можно здесь: reklama@msk.sobaka.ru
Комментарии (0)