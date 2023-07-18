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«Собака.ru» в поисках руководителя гастрономического направления в Москве!

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Обязанности:

  • Ведение ключевых клиентов;
  • Проведение встреч и переговоров с клиентами;
  • Презентация рекламных возможностей, подборка индивидуальных решений под задачи клиента;
  • Организация полного цикла сделки (проектные продажи);
  • Ведение клиентской базы в CRM;

Требования:

  • Опыт работы в продажах от 3-х лет;
  • Опыт работы на руководящей позиции;
  • Знание основ медийных маркетинговых коммуникаций;
  • Опыт продаж нативной digital-рекламы.

Условия:

  • Оформление по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
  • Белая заработная плата: оклад + премия;
  • Финансовые условия по итогам собеседования;
  • График работы 5/2, с 10:00 до 19:00.

Откликнуться на вакансию можно здесь: reklama@msk.sobaka.ru

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