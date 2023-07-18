«Собака.ru» в поисках руководителя гастрономического направления в Москве!

Обязанности:

Ведение ключевых клиентов;

Проведение встреч и переговоров с клиентами;

Презентация рекламных возможностей, подборка индивидуальных решений под задачи клиента;

Организация полного цикла сделки (проектные продажи);

Ведение клиентской базы в CRM;

Требования:

Опыт работы в продажах от 3-х лет;

Опыт работы на руководящей позиции;

Знание основ медийных маркетинговых коммуникаций;

Опыт продаж нативной digital-рекламы.

Условия:

Оформление по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;

Белая заработная плата: оклад + премия;

Финансовые условия по итогам собеседования;

График работы 5/2, с 10:00 до 19:00.

Откликнуться на вакансию можно здесь: reklama@msk.sobaka.ru