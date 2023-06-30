Греческие натуральные вина, вулканические и автохтоны: винный барный марафон «Tour de Натюр» продлится весь июль

Событие пройдёт при поддержке импортера натуральных вин Real Authentic Wine. Весь июль в барах-участниках будет работать спецменю на лучшие вина ведущих мировых производителей. Открытие фестиваля запланировано 1 июля в Москве на веранде From Berlin салоном вин самого летнего тренда Vin De Soif. Также состоится паблик-ток на тему современных винных трендов вместе с Юлией Цхакая и другими участниками.

Что нас ждет:

• Натуралка в Новом свете – Совиньон из Новой Зеландии, Чили, освоенная звездами Бургундии

• Сочный Юг – южные терруары в соковой стилистике. Франция, Каталония, острова Италии

• Vin de soif – буквально вина, утоляющие жажду — смесь белых и красных сортов

• Вулканические вина – Этна, а также вина Пантеллерия, Лацио, склоны Виченцо с самыми солеными белыми, Овернь во Франции

• Греческая натуралка

• Итальянские автохтоны

• «Пионеры натуралки» — Луара, Божоле, Эльзас

Среди участников в Петербурге:

«На вина!», Utopist, «Футура», Joli , Bacchus bar&shop, Vinofeel, Saviv, BeefZavod, Animals, Juan, Atelier Tapas Bar, Plein Air, RO, Commons, Aster, Saro, Charlie

Москва:

«На Вина!», From Berlin , I like wine, «Тото», «Киоск», «Новое пространство», Brodo bar & kitchen, Alma, Bigati Bar, «Винная Глубина», Skrepka Bistro, Beer&Brut, Septa, «Цирк», Touche, , КМ 20, Moment’s, Champ Bistro, «Хлеб и Вино-Фактория»

Красноярск:

«Глас», «Радость» и др.

Екатеринбург:

«БИО ШМИО», Ami-Ami, Culta Bistronomic, «Горожане», Винотека Соловьева, винотека WIN-WIN, винотека Wine Not?