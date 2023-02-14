Сколько за год открылось кафе и ресторанов Петербурге? Отвечают эксперты

Больше всего открывали кафе и ресторанов (26%), следом идут пекарни и кондитерские (21%) и на бары и пабы (20%). Такие данные приводят в исследовании NF Group в области общественного питания на рынке стрит-ретейла. В отчете специалисты наблюдали за динамиками в центральных районах, основных торговых коридорах спальных районов, на улицах с максимальным автомобильным и пешеходным трафиком и пр.

За прошедший год в Петербурге закрыли 218 заведений общепита, 29% из которых — кафе и рестораны, 19% — бары и пабы, 15% — точки фастфуда. Чаще проекты (123) прекращали сове существование во втором полугодии 2022 года. Так, за год с гастрономической карты города пропали такие заведения, как ресторан Social Club на Пяти углах, финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger и другие.

Эксперты считают, что появление большого числа новых заведений связано с ростом внутреннего туристического потока. Например, на Невском проспекте за год открылось 33 заведения, а закрылось 22.

Также аналитики заметили, что в Петербурге в последнее время большую популярность набирают заведения азиатской кухни, а также рестораны с необычными концепциями (рестробары, гастробары и бистро), которые активно открываются в городе. В 2022 году открылись Asiatiq на Литейном проспекте, 35, Kimchi to go на улице Белинского, 13, ресторан корейского стритфуда Mukbang на Невском проспекте, «Мидийное место» с моно-концепцией, ресторан авторской испанской кухни Paseo del Prado и другие места.

«Популярной концепцией сейчас можно назвать рестробары, гастробары и бистро, совмещающие в себе вкусную и качественную кухню ресторанного уровня, широкий ассортимент напитков. В силу своей универсальности подобный формат набирает популярность, а его реализация и специализация варьируется от заведений с атмосферой классического бара и доступными ценами до форматов с высокой кухней и авторскими коктейлями. Данный тренд получит свое продолжение и в 2023 году. И, конечно, мы отмечаем сохранение интереса арендаторов сегмента общественного питания к помещениям с парковкой, с открытым светлым интерьером и витринными окнами», — отмечает руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко.