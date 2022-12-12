Ярмарка и семиметровая ель, по которой ездят паровозы: новый фудмолл Vokzal 1883 открывает новогодний сезон

На цокольном и втором этажах фудмолла Vokzal 1883 откроется новогодняя ярмарка, а для детей будет организована зона с креслом Деда Мороза. Все пространство украсят в новогоднем ретро-стиле, а в самом центре поставят живую семиметровую ель, по которой будут ездить игрушечные паровозы. С 12 часов начнется иммерсивное шоу, которое погрузит в атмосферу вокзала XIX века. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, кулинарные шоу с шеф-поварами Петербурга от школы «СВЧ». Также в пространстве пройдут лекции о вокзале и поездах, подготовленные совместно с Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации. В течение всего дня гости смогут поучаствовать в перфомансе с художниками

В рамках вечерней концертной программы состоится передача подарков для детей из фонда «Перспективы» и выступление певицы Елки. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.