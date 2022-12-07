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Черную икру начнут выращивать в Ленинградской области

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Производство заработает уже в 2023 году. Первые 350 килограммов деликатеса фермеры должны произвести уже в следующем году.

Shutterstock.com

Как отметил заместитель председателя правительства региона, возглавляющий комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Олег Малащенко, для региона запуск такого производства — это важная история, которая расширяет номенклатуру продукции: «Мы смотрим на своих соседей — Вологду, у нас все еще впереди», пишет ТАСС.

Малащенко также подчеркнул, что Ленобласть третий в стране регион по форелеводству. «Мы планируем, что увеличим объем производства форели на 6,5%, у нас активно идет переработка», — отметил чиновник.

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