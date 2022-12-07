Черную икру начнут выращивать в Ленинградской области

Как отметил заместитель председателя правительства региона, возглавляющий комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, Олег Малащенко, для региона запуск такого производства — это важная история, которая расширяет номенклатуру продукции: «Мы смотрим на своих соседей — Вологду, у нас все еще впереди», пишет ТАСС.

Малащенко также подчеркнул, что Ленобласть третий в стране регион по форелеводству. «Мы планируем, что увеличим объем производства форели на 6,5%, у нас активно идет переработка», — отметил чиновник.