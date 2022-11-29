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10 ресторанов Петербурга попали во французский рейтинг La Liste

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Он создан при поддержке МИДа Франции в 2015 г. — в конце каждого года составители публикуют список из 1000 заведений, рекомендуемых к посещению. Посмотреть весь рейтинг можно здесь.

Shutterstock: U2M Brand

Вот рестораны, вошедшие в список: 

  • Il Lago dei Cigni 88 баллов
  • Tartarbar 86 баллов
  • «Палкинъ» 82,5 баллов
  • Probka 80,5 баллов
  • Birch 80 баллов
  • Duo 80 баллов
  • Bourgeois Bohemians 77,5 баллов
  • Cococouture 77 баллов
  • Percorso 75,5 баллов
  • Sintoho 75 баллов

La Liste был создан в 2015 году в Париже при поддержке МИД Франции. В конце каждого года его составители публикуют список из 1000 ресторанов мира, рекомендуемых к посещению в следующем году. Оценки выставляются по стобалльной шкале.

Также в La Liste-2023 попали московские Twins Garden (95,5), Artest и White Rabbit (по 92), Selfie (91), Savva (90,5), «Горыныч» (90),  «Северяне» (84,5). Первые три места в рейтинге заняли Frantzen (Стокгольм), Guy Savoy (Париж) и Le Bernardin (Нью-Йорк). Эти заведения набрали по 99,5 балла.

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