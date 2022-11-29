10 ресторанов Петербурга попали во французский рейтинг La Liste

Вот рестораны, вошедшие в список:

Il Lago dei Cigni 88 баллов

Tartarbar 86 баллов

«Палкинъ» 82,5 баллов

Probka 80,5 баллов

Birch 80 баллов

Duo 80 баллов

Bourgeois Bohemians 77,5 баллов

Cococouture 77 баллов

Percorso 75,5 баллов

Sintoho 75 баллов

La Liste был создан в 2015 году в Париже при поддержке МИД Франции. В конце каждого года его составители публикуют список из 1000 ресторанов мира, рекомендуемых к посещению в следующем году. Оценки выставляются по стобалльной шкале.



Также в La Liste-2023 попали московские Twins Garden (95,5), Artest и White Rabbit (по 92), Selfie (91), Savva (90,5), «Горыныч» (90), «Северяне» (84,5). Первые три места в рейтинге заняли Frantzen (Стокгольм), Guy Savoy (Париж) и Le Bernardin (Нью-Йорк). Эти заведения набрали по 99,5 балла.