10 ресторанов Петербурга попали во французский рейтинг La Liste

Он создан при поддержке МИДа Франции в 2015 г. — в конце каждого года составители публикуют список из 1000 заведений, рекомендуемых к посещению. Посмотреть весь рейтинг можно здесь.
Вот рестораны, вошедшие в список:
- Il Lago dei Cigni 88 баллов
- Tartarbar 86 баллов
- «Палкинъ» 82,5 баллов
- Probka 80,5 баллов
- Birch 80 баллов
- Duo 80 баллов
- Bourgeois Bohemians 77,5 баллов
- Cococouture 77 баллов
- Percorso 75,5 баллов
- Sintoho 75 баллов
La Liste был создан в 2015 году в Париже при поддержке МИД Франции. В конце каждого года его составители публикуют список из 1000 ресторанов мира, рекомендуемых к посещению в следующем году. Оценки выставляются по стобалльной шкале.
Также в La Liste-2023 попали московские Twins Garden (95,5), Artest и White Rabbit (по 92), Selfie (91), Savva (90,5), «Горыныч» (90), «Северяне» (84,5). Первые три места в рейтинге заняли Frantzen (Стокгольм), Guy Savoy (Париж) и Le Bernardin (Нью-Йорк). Эти заведения набрали по 99,5 балла.
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