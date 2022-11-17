На берегу Баренцева моря открылся ресторан от петербургского бистро Grebeshki

В меню бренд-шеф Павел Богрянов собрал морепродукты, которые рыбаки ежедневно вручную добывают из Баренцева моря: крабы, гребешки, моллюски модиолус. В разделе «Улов дня» — редкие сорта свежепойманной рыбы.

Некоторые хиты петербургских «Гребешков» перебрались и на север. Например, суп Териберского рыбака, ставший победителем премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 в номинации «Лучшее блюдо с отечественным сифудом». Пробуйте тартар из оленя с маринованными белыми грибами, который подается с крошкой из ржаного хлеба, мусс из печени трески, который взбивают с коньяком, белым вином и сливками и подают с домашним хрустящим пивным хлебом. На десерт – лавандовый крем-брюле с маринованной черникой из тундры.