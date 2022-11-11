Госдума одобрила закон об акцизе на сладкие напитки

Новый бюджетообразующий закон уже принят во втором и третьем чтении Подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом не будут облагаться таким акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза; и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков. Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса.

Предполагается, что деньги с налога будут направлены на финансирование борьбы с диабетом. Но в октябре компания «Черноголовки» заявила о сокращении инвестиций из-за новых правил. Производство сладких напитков в 2023–2025-м упадет на «критические» 20 %, считают представители бренда. По их словам, акциз «неизбежно повысит цены» и приведет к росту импорта лимонадов из стран ЕАЭС.