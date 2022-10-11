18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
Новости

Без Совиньон Блан: Новая Зеландия запретила поставки вина в Россию

Поделиться:

Новая Зеландия объявила о расширении антироссийского санкционного списка. Введен запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, новозеландское вино и морепродукты, российскую водку и икру.

Shutterstock: Will Howe

Новая Зеландия — третья после США и Австралии страна, которая на государственном уровне запретила поставки вина в Россию. Последние несколько лет она была одной из самых быстрорастущих на рынке вина и вошла в десятку ведущих поставщиков напитка в Россию (87% в импорте занимал Совиньон Блан). В 2019 году было вывезено 3,44 млн литров, в 2020 году — более 5 млн, а в 2021 — уже более 6 млн литров. 

Сейчас значительная часть недорогого Совиньон Блана из Новой Зеландии в ритейле уже заменена на аналоги из ЮАР.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: