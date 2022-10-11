Без Совиньон Блан: Новая Зеландия запретила поставки вина в Россию

Новая Зеландия — третья после США и Австралии страна, которая на государственном уровне запретила поставки вина в Россию. Последние несколько лет она была одной из самых быстрорастущих на рынке вина и вошла в десятку ведущих поставщиков напитка в Россию (87% в импорте занимал Совиньон Блан). В 2019 году было вывезено 3,44 млн литров, в 2020 году — более 5 млн, а в 2021 — уже более 6 млн литров.

Сейчас значительная часть недорогого Совиньон Блана из Новой Зеландии в ритейле уже заменена на аналоги из ЮАР.