В России с 2023 года может вырасти минимальная цена на игристое вино

Согласно документу, стоимость игристого вина вырастит в 1,4 раза. Минимальная розничная цена составит 239 рублей за 0,75 л, оптовая – 199 рублей, отпускная — 166 рублей за 0,75 л.

«В расчете цен учтен прогнозный уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России. Кроме того, проектом приказа учитывается рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина», – указано в пояснительной записке.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 г. и будет действовать до 31 декабря 2028 года. На прошлой неделе Минфин предложил также поднять минимальные цены на крепкий алкоголь. С января 2023-го розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей.