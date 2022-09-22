В Петербурге плавучий ресторан в виде кита выставили на продажу за 35 млн рублей

В объявлении владелец указывает, что на дебаркадере «практически все новое», но при этом требуется ремонт «ввиду отсутствия эксплуатации». В ресторанном комплексе расположены три палубы и трюм. В них — ресторан, банкетный зал и караоке-бар. Общая площадь заведения — 2 800 квадратных метров. Продавец просит обращаться только по существу и не беспокоить ради любопытства.

Речь идет о скандальном плавучем ресторане, который с начала нулевых не мог найти места в Петербурге. Как пишет «Деловой Петербург», плавучий развлекательный комплекс построили еще в 2001 году на Северной верфи по проекту московских архитекторов Владислава Савинкина и Владимира Кузьмина. Заказчиком выступила финансово-промышленная компания «Фарсэй». Проект оценивали в 300 тысяч долларов.

Изначально «кит» должен был поселиться в Москве, но в столице этот проект не согласовали и плавучую конструкцию вернули в Петербург, однако много лет не могли найти барже достойного места в городе.

Его размещали на набережных Лейтенанта Шмидта, Кутузова и Выборгской. Позднее «Рыба-кит» пропала, а вернулась уже к набережной возле проспекта Обуховской Обороны. В комитете имущественных отношений сообщили, что плавучий ресторан может находиться у парка имени Бабушкина на законных основаниях до 2021 года. После этой даты объект лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.