Смольный разрешил устанавливать уличные столики в ресторанах и кафе Петербурга на две недели раньше

Петербургским рестораторам с 2023 года смогут открывать летние кафе раньше на две недели. Новые правила благоустройства подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Последние 10 лет летние кафе начинали работать с 1 мая, а заканчивали — 30 сентября. По измененным правилам временные сооружения, веранды и выносные столики разрешат устанавливать уже с 16 апреля. Правда срок окончания летнего сезона остается неизменным.
«Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивает выручку. В апреле у нас уже много погожих дней. О том, чтобы сдвинуть начало сезона на две недели раньше, нас просили сами предприниматели, и город пошел им навстречу», — сказал Александр Беглов.
Сейчас в Петербурге действуют 626 договоров для размещения летних кафе.
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