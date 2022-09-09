Брюква и артишок с огорода Петра I: в Петербурге пройдет благотворительный ужин-аукцион совместно с фондом AdVita

10 сентября во дворе отеля «Гельвеция» пройдет благотворительный ужин-аукцион, организованный вместе с музеем-заповедником «Петергоф», а точнее со стрельнинским огородом (основан еще во времена Петра I), откуда специально для вечера был собран урожай овощей и зелени. Вырученные средства перечислят в фонд AdVita и направят на помощь пациентам с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
Садово-огородный комплекс Стрельны был основан в XVIII веке. Считается, что именно здесь впервые в России, по петровскому указу, был высажен картофель.
В 1999 году «Петергоф» воссоздал живописный фруктовый сад и огород: на историческом месте снова выращивают капусту и тыкву разных видов, репу, редьку, морковь, кабачки, патиссоны, свеклу, лук-порей, редис, щавель и даже артишок. Также в музее-заповеднике возродили традицию высаживать на одной грядке пряные и лекарственные растения: мяту и майоран, валериану и шалфей, любисток и череду. В летнее время и ранней осенью по огороду проводятся отдельные экскурсии (обязательны к посещению!).
Бренд-шеф отеля «Гельвеция» Александр Богданов отправился в огород на поиски ингредиентов для предстоящего благотворительного ужина. После него состоится аукцион, на котором выставят серию натюрмортов, созданных петербургскими фотографами Вячеславом Королевым и Дмитрием Яковлевым и посвященных гастрономии петровского времени. В центре внимания авторов композиций — подлинные музейные предметы сервировки, а также популярные ингредиенты блюд для царского стола. Вырученные средства перечислят в фонд AdVita и направят на помощь пациентам с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
Комментарии (0)