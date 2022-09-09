Брюква и артишок с огорода Петра I: в Петербурге пройдет благотворительный ужин-аукцион совместно с фондом AdVita

Садово-огородный комплекс Стрельны был основан в XVIII веке. Считается, что именно здесь впервые в России, по петровскому указу, был высажен картофель.

В 1999 году «Петергоф» воссоздал живописный фруктовый сад и огород: на историческом месте снова выращивают капусту и тыкву разных видов, репу, редьку, морковь, кабачки, патиссоны, свеклу, лук-порей, редис, щавель и даже артишок. Также в музее-заповеднике возродили традицию высаживать на одной грядке пряные и лекарственные растения: мяту и майоран, валериану и шалфей, любисток и череду. В летнее время и ранней осенью по огороду проводятся отдельные экскурсии (обязательны к посещению!).