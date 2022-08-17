В Комарове открылся ресторан Meat_Coin с видом на Финский залив, стейками и интерьером от Da Bureau

В Комарове на Приморском шоссе, 466, открылся ресторан Meat_Coin с видом на Финский залив, стейками от шефа Мехмета Чалышкана и светлым интерьером от Da Bureau. Всесезонная терраса, выдержка отрубов в камерах сухого вызревания и свой сад с галькой, шезлонгами и открытыми очагами — загородный мясной проект стал третьим (такие же работают на ул. Рубинштейна в Петербурге и на Смоленской пл. в Москве).
Бренд-шеф Мехмет Чалышкан готовит мясо и мясные деликатесы, которые ресторанам поставляет крафтовая компания MЯSOET Meat Company. Говядину и баранину на собственном производстве разделывают, обрабатывают и выдерживают отрубы в камерах сухого вызревания около месяца. Сама команда рекомендует пробовать говяжьи ребра асадо — их маринуют, томят в тандыре, а нарезают и сервируют уже перед гостями.
Интерьер загородного проекта разрабатывало архитектурное бюро Da Bureau (Cococo Bistro, Osteria Betulla и Birch), взявших за референс греческий стиль острова Миконос. В отделке использовали много дерева, а на потолке открыли балки кровли. Здесь открытая кухня, из каждого окна виден Финский залив, есть обогреваемая терраса, которая переходит в уличную веранду с садом, галькой и шезлонгами.
Текст: Кристина Катышева
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