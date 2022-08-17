В Комарове открылся ресторан Meat_Coin с видом на Финский залив, стейками и интерьером от Da Bureau

В Комарове на Приморском шоссе, 466, открылся ресторан Meat_Coin с видом на Финский залив, стейками от шефа Мехмета Чалышкана и светлым интерьером от Da Bureau. Всесезонная терраса, выдержка отрубов в камерах сухого вызревания и свой сад с галькой, шезлонгами и открытыми очагами — загородный мясной проект стал третьим (такие же работают на ул. Рубинштейна в Петербурге и на Смоленской пл. в Москве).