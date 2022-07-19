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50 ресторанов, ужин на Заводе слоистых пластиков, фермерские продукты: в Петербурге пройдет фестиваль FARM TO TABLE 2022

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С 6 по 21 августа в Петербурге пройдет второй фестиваль FARM TO TABLE, который объединит рестораны и локальные фермерские хозяйства. Событие откроется ужином в открытом пшеничном поле.

Организаторы фестиваля: Ира Изотова, Антон Абрезов, Галя Рогалева

Как и в прошлом году его организуют Галина Рогалева, Ирина Изотова и шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов. В рамках фестиваля 50 заведений подготовят специальные меню с блюдами из продуктов хозяйств Ленобласти.

Ужин закрытия запланирован в промышленном антураже Завода слоистых пластиков 20 августа. По задумке авторов мероприятия будут контрастны по своим концепциям. Пшеничное поле напомнит о природе и осознанном потреблении, приглашенные фермеры, из продуктов которых будут готовить шеф-повара. А встреча на Заводе, наоборот, напомнит о перенасыщении, вреде, причиняемом природе.

Подать заявку на участие в FARM TO TABLE 2022 от лица ресторана или фермера можно на сайте проекта.

Farm to Table – это мировое движение в поддержку использования местных продуктов от локальных хозяйств так, чтобы расстояние между фермой и столом потребителя было как можно меньше.

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