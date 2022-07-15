Петербург занимает третье место по «индексу шавермы» в России. На среднюю зарплату можно купить 302 штуки

А еще город занимает вторую строчку по двум другим показателям: по дороговизне шавермы (средняя цена — 269 рублей) и по количеству заведений, где ее можно приобрести (1 224 места). Такие данные приводит «2ГИС» со ссылкой на статистику Росстата. В аналитическом центре компании рассчитали «индекс шавермы» для городов-миллионников.

Первое место занимает Москва — там на среднюю зарплату в 121 тысячу рублей можно купить 406 шаверм по 298 рублей. Следом идет Красноярск, там на среднюю зарплату в 67 тысяч рублей в месяц можно купить 319 штук за 210 рублей. Последним в рейтинге оказался Ростов-на-Дону, где на медианную месячную зарплату можно купить 164 порции по 250 рублей.

Аналитики отмечают, что самая дорогая шаверма подается в Москве — 298 рублей в среднем, на второй строчке Петербург — 269 рублей, а самая дешевое уличное блюдо можно найти в Сибири: в Омске она продается всего за 189 рублей.

По количеству заведений лидирующую строчку занимает Москва: в городе 1 531 заведение с шавермой. На втором месте — Петербург с 1 224 заведениями, а на третьем — Новосибирск с 353. Меньше всего точек оказалось в Ростове-на-Дону (161) и Самаре (166).