Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks станут ресторатор Антон Пинский и Тимати

Об этом Пинский рассказал Forbes. Сейчас команда разрабатывает название и символику заведений. Партнеры смогут арендовать все 130 помещений бывших точек американской сети, но без права использования продукции и технологий компании, как ранее уточняли источники «Ведомостей». Будет ли это кофейня или другая концепция, пока неизвестно, но около двух тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места.

Напомним, 23 мая Starbucks приняли решение уйти с российского рынка. По словам генерального директора компании Кевина Джонсона, лицензированный партнер тогда согласился оказывать поддержку партнерам в России.

Текст: Кристина Катышева