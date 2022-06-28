Бывший бездомный и подопечный «Ночлежки» стал поваром-универсалом после стажировки в ресторане «Вход с улицы»

Дмитрий Тимофеев — первый стажер ресторана транзитного трудоустройства бывших бездомных «Вход с улицы», который открыла команда благотворительной организации «Ночлежка». Мужчина проживал в приюте «Ночлежки» для зависимых «Дом на полдороги» и искал возможность трудоустроиться, но с работой никак не получалось. Зимой Дмитрий заболел, долго восстанавливался после выписки из больницы. О возможности пройти стажировку в заведении «Ночлежки» мужчина узнал от своего социального работника. С кухней «Входа с улицы» Дмитрий познакомился еще в марте, когда ресторан работал в техническом режиме.

В мае, за месяц до завершения стажировки, Дмитрий нашел себе съемное жилье и съехал из приюта. Первые месяцы «Ночлежка» будет помогать ему арендовать комнату, а дальше, уверены в благотворительной организации, он сможет решать эту задачу сам — уже имея постоянную работу. В июне Дмитрий ходил на собеседования в городские заведения и получил сразу два предложения о работе.

«Это, возможно, одни из лучших времен в моей жизни, мне очень здесь нравилось, очень много я приобрел опыта, что-то хорошо забытое старое. Ребята делятся всем, что знают, пытаются помочь, дать организовать. Я, на самом деле, очень сильно доволен. [...] В первую очередь мне это помогло социализироваться — общение с людьми, независимыми, нормальными людьми, которые из другой жизни, скажем так», — признается Дмитрий.