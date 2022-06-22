В Гранд Отеле Европа запустили тематические бранчи (не только устрицы!)

Гранд Отель в 1993 году был первым в Петербурге, кто ввел у себя традицию еженедельных бранчей. Сюда привыкли приходить семьями, здесь празднуют дни рождения и юбилеи. Бранчи в «Европе» задают стандарт всему городу: буфет длиной в 30 метров с горячими и холодными закусками, включая икру, устриц, фаршированную стерлядь (всего 80 позиций!), живая музыка, несколько дополнительных станций, в том числе десертный стол и станция с тематическими блюдами. В ресторане можно провести как минимум половину дня — время пребывания на бранче не ограничено, как и работа бара. Но «Европа» не спешит успокоиться на лаврах, а регулярно добавляет все новые детали к безупречности своих воскресных обедов.
В этом сезоне в дополнение к классическим гранд-бранчам, где главными точками притяжения давно стали устрицы в сопровождении французского шампанского, появились тематические бранчи, где устриц сменят дополнительные станции, ориентированные на одну кухню. Ближайшие будут посвящены специалитетам Азии и Средиземноморья.
Сергей Андреев
шеф-повар Гранд Отеля Европа
Новшество этого сезона — тематические бранчи. Королевой азиатского бранча станет утка по-пекински с блинчиками, соусом из сливы и овощами, которую повар сервирует с тележки, курсируя между столиками.
На азиатской станции буфета будет представлен расширенный выбор роллов, суши, сашими, пряные салаты — тайский салат с говядиной, листьями ромейн и печеным перцем, теплый салат из баклажанов, курица в кисло-сладком соусе.
Далее мы готовим бранч в средиземноморском стиле, где главным блюдом станет большая запеченная тыква, наполненная тыквенным ризотто с осьминогом — его тоже мы будем сервировать с тележки. Салат цезарь подается в корзиночке из пармезана. Станция с пастой представляет разнообразные соусы и добавки к пасте: креветки, копченый лосось, традиционные соусы с томатной пастой и базилико, песто. Станция с пиццей предлагает гостям открытую пиццу и закрытую — кальцоне — с начинками из ветчины с грибами, с салями, с пармской ветчиной, сырами. Рецепты итальянских десертов для этого бранча я привез из поездки по итальянским отелям нашей коллекции Belmond на Сицилии и в Венеции.
Программа бранчей на лето 2022
26 июня Азиатский бранч с просекко, 9 500 рублей
17 июля Воскресный бранч в средиземноморском стиле, 9 500 рублей
31 июля Гранд-бранч с устрицами, 12 000 рублей
14 августа Воскресный бранч, в азиатском стиле, 9 500 рублей
28 августа Гранд-бранч, 12 000 рублей
Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7
Бронирование по телефону 329 6622
t.me/grandhoteleurope
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