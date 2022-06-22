В Гранд Отеле Европа запустили тематические бранчи (не только устрицы!)

шеф-повар Гранд Отеля Европа

Новшество этого сезона — тематические бранчи. Королевой азиатского бранча станет утка по-пекински с блинчиками, соусом из сливы и овощами, которую повар сервирует с тележки, курсируя между столиками.

На азиатской станции буфета будет представлен расширенный выбор роллов, суши, сашими, пряные салаты — тайский салат с говядиной, листьями ромейн и печеным перцем, теплый салат из баклажанов, курица в кисло-сладком соусе.

Далее мы готовим бранч в средиземноморском стиле, где главным блюдом станет большая запеченная тыква, наполненная тыквенным ризотто с осьминогом — его тоже мы будем сервировать с тележки. Салат цезарь подается в корзиночке из пармезана. Станция с пастой представляет разнообразные соусы и добавки к пасте: креветки, копченый лосось, традиционные соусы с томатной пастой и базилико, песто. Станция с пиццей предлагает гостям открытую пиццу и закрытую — кальцоне — с начинками из ветчины с грибами, с салями, с пармской ветчиной, сырами. Рецепты итальянских десертов для этого бранча я привез из поездки по итальянским отелям нашей коллекции Belmond на Сицилии и в Венеции.