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В Ленобласти построят производство по выращиванию креветки. Ее планируют экспортировать

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В Гатчинском районе Ленобласти создадут производство по выращиванию креветки и переработке рыбы и морепродуктов. Часть продукции планируют поставлять на экспорт.

Shutterstock.com

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Нортен шримп энд фиш продуктс» Сергей Бельков на полях ПМЭФ.

Компания «Нортен шримп энд фиш продуктс» (входит в группу компаний «Северная креветка») планирует расширяться и переводит свое производство в Гатчинский район. Сейчас она занимается выращиванием морской креветки в Тосненском районе Ленобласти.

На новую площадку в деревне Верево перенесут завод по производству креветки, а также построят комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Новый завод увеличит производство рыбной продукции в регионе на 3 тысячи тонн в год. Часть морепродуктов компания планирует поставлять на экспорт.

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