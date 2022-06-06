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В Казанском соборе открылось кафе «Крипта»

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На цоколе Казанского собора открылось кафе «Крипта» (вход — со стороны канала Грибоедова). В заведении подают завтраки, бефстроганов и котлеты, а также выпечку, которую готовят в пекарне на третьем этаже храма.

Бефстроганов 

Пирожки

Кри́пта (от др.греч. «крытый подземный ход») — сводчатые помещения под алтарной и хоральной частями храма, которые служат для почитания мощей святых. Еще одно название — «нижняя церковь».

Заказ нужно делать у кассовой стойки — простое меню с демократичными ценами здесь же (выпечка от 50 руб., горячее до 270 руб.). Все пирожки, слойки и булки пекут сами — для кафе специально построили пекарню в соборе. На завтрак готовят тыквенную кашу, омлет и сырники, из основных блюд в «Крипте» можно заказать бефстроганов, пожарскую или щучью котлету, оливье с бужениной. В разделе супов — окрошка на квасе, борщ, солянка и уха из белой рыбы.  

Небольшое заведение расположено в сводчатом помещении под молельным залом. Зал со светлыми стенами украшен светильниками с цветными витражными стеклами и картинами, а на одной из стен есть стеллаж с коллекцией фарфоровых расписных фигур.

Кафе работает каждый день с 9 до 20.

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