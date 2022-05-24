Starbucks пообещала вернуть деньги российским клиентам с карт лояльности

Чтобы получить средства, клиентам придется самостоятельно обратиться в службу поддержки Starbucks. После этого сотрудники компании попросят владельцев карт заполнить заявление, в котором нужно указать номер карты Starbucks, сумму и банковские реквизиты. Деньги могут вернуть только банковским переводом. Возврат наличными сейчас не доступен из-за закрытых кофеен. Сроки возврата денег — три-четыре недели. Это связано с большим количеством обращений.

Ранее компания Starbucks объявила об уходе из России, в стране закроют все 130 кофеен, в которых работало около 2 тысяч сотрудников. Компания не уточняла, будет ли продавать свой бизнес в РФ. В Starbucks также обещали выплачивать зарплату всем своим работникам в стране в течение полугода, а также помочь им с трудоустройством.