На корабле «Летучий голландец» открылся морской ресторан «Магадан» Аркадия Новикова и Антона Пинского

На корабле «Летучий голландец» (Мытнинская наб., 6) открылся двухэтажный панорамный ресторан «Магадан». Это сетевой морской проект рестораторов Аркадия Новикова и Антона Пинского.
Основная часть меню — морепродукты от российских поставщиков. В ракушках подают севиче из гребешков с икрой, на огне готовят розовые креветки. С рыбой и морепродуктами здесь можно попробовать пасту и ризотто, брускетты и супы. Специальное шоу-блюдо — микс «Гранд», в состав которого входят кальмары, запеченные в остром соусе крабы, осьминоги с чесноком и розмарином, лосось на гриле, розовые креветки, спаржа и шпинат, мидии в белом вине и бакинский картофель.
За кухню отвечает бренд-шеф Сергей Векшин, который работал шефом и в других ресторанах группы Аркадия Новикова — Valenok и Tatler.
Есть большой раздел с десертами, в который включили около 20 блюд: от пирога из сухофруктов до трюфельного торта. В винной карте сделан упор на на образцы от российских виноделен.
Из ресторана открывается вид на главные достопримечательности города: акваторию Невы и Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост, Ростральные колонны, Эрмитаж и Дворцовую площадь. Летом будет работать понтон, на котором смогут разместиться 100 гостей.
Текст: Кристина Катышева
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