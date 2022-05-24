На корабле «Летучий голландец» открылся морской ресторан «Магадан» Аркадия Новикова и Антона Пинского

Основная часть меню — морепродукты от российских поставщиков. В ракушках подают севиче из гребешков с икрой, на огне готовят розовые креветки. С рыбой и морепродуктами здесь можно попробовать пасту и ризотто, брускетты и супы. Специальное шоу-блюдо — микс «Гранд», в состав которого входят кальмары, запеченные в остром соусе крабы, осьминоги с чесноком и розмарином, лосось на гриле, розовые креветки, спаржа и шпинат, мидии в белом вине и бакинский картофель.

За кухню отвечает бренд-шеф Сергей Векшин, который работал шефом и в других ресторанах группы Аркадия Новикова — Valenok и Tatler.