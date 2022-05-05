Петербургский школьник создал «эталон пельменя»

«Он идеально заполняет полость рта. Он сочится, он заполняет все пространство, и не остается пустого места, особенно со сметаной <...> Он нежный и мягкий», — ответил школьник на вопрос о свойствах эталонного размера.

Лукашев потратил на свой проект два года. Он проводил дегустацию известных марок пельменей среди своих одноклассников. Затем молодой человек на основе предпочтений выработал свою рецептуру приготовления пельменя «с лучшим вкусом и оптимального размера». Однако школьник не стал раскрывать метрические свойства и подробности рецепта «идеального пельменя».

Результаты работ одиннадцатиклассник представил на дегустацию комиссии, среди которой были педагоги и представитель Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева.

«Эксперты сошлись на том, что новатору удалось создать стандарт вкуса пельменя», — говорится в сообщении комитета по образованию Петербурга.