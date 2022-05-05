Работникам фудкортов в Петербурге выплатят почти 34 млн рублей компенсаций за простой

33,9 миллиона рублей на компенсацию заработной платы работникам фудкортов и фудплейсов выделены из резервного фонда правительства Петербурга. Эта сумма должна покрыть простои, образовавшиеся в работе с 1 января по 11 февраля, а также с 17 июня по 1 августа 2021 года из-за ограничений по коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба Смольного, предоставление субсидии в текущем году «позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места».

По данным «Интерфакса», фудкорты и фудплейсы ждали выплаты компенсации с конца 2021 года. В ноябре был опубликован проект постановления городского правительства, который предусматривал субсидии на 35,5 миллионов рублей предприятиям общественного питания в ТЦ и ТРК, пострадавшим из-за введенных ограничений по коронавирусу. Тогда предприниматели заявляли, что этих средств будет недостаточно.

Отмечается, что максимальная сумма на одного сотрудника не превысит 76 тысяч рублей.