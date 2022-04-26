В здании Варшавского вокзала откроется крупнейший в Европе фудмолл Vokzal 1853

Дизайнеры и архитекторы создали проект, в котором функциональное и современное гастропространство помещено в атмосферу вокзалов XIX века. Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые массивной металлической кровлей, огромные панорамные окна и стеклянная крыша будут соседствовать с винтажными диванами, венскими стульями и деревянными ресторанными корнерами. Помимо полномасштабных заведений здесь будут и небольшие киоски с деликатесами, и кофейные станции.