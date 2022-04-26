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В здании Варшавского вокзала откроется крупнейший в Европе фудмолл Vokzal 1853

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Осенью 2022 года в здании Варшавского вокзала откроется фудмолл Vokzal 1853. На площади 34 000 кв. м. разместятся 90 ресторанных концепций на 4000 посадок, концертная площадка, фитнес-клуб, супермаркет и парковка на 1000 мест.

Крупнейшее в Европе гастропространство строят ресторатор Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers) и холдинговая компания «Адамант».

Дизайнеры и архитекторы создали проект, в котором функциональное и современное гастропространство помещено в атмосферу вокзалов XIX века. Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые массивной металлической кровлей, огромные панорамные окна и стеклянная крыша будут соседствовать с винтажными диванами, венскими стульями и деревянными ресторанными корнерами. Помимо полномасштабных заведений здесь будут и небольшие киоски с деликатесами, и кофейные станции.

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