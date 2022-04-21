Продукты питания для веганов подорожали на 30%

Цена на тофу выросла примерно на 30% за март и апрель, рассказал владелец ресторана «Китайские новости» Станислав Лисиченко. Совладелец кофеен «Даблби» Сергей Дашков заметил повышение цен на импортные продукты на уровне 20-25%. Другие рестораторы отметили подорожание растительного молока на 20%. Осенью литр кокосового молока у поставщиков стоил 235 руб., на пике падения курса – 390 руб., рассказал директор «Индекс 0» (бренд Sooperfoods) Василий Скурида. По его словам, у российских производителей качество ниже.

Запасов масла и стружки, финикового сиропа, пасты и порошка, сиропа агавы, батата, соевого лецитина, горохового изолята, крахмалов, масла какао и других продуктов у поставщиков хватит на 1–3 месяца, по данным Ассоциации производителей альтернативных продуктов питания и Союза производителей продукции на растительной основе.

В России производят мало сырья, а некоторые ингредиенты, например экструдированный горох, на основе которого делают растительное мясо, быстро заменить невозможно, говорит директор бренда «Не мясо» Марина Ройлян.