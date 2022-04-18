Сервис доставки продуктов «Самокат» закрылся в 15 городах России

Как пишут «Ведомости», с середины марта «Самокат» закрыл или закрывает точки в Арзамасе (Нижегородская область), Салавате (Башкортостан), подмосковных Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, а также уральских городах Березовский, Верхняя Пышма, Западный, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Первоуральск, Аксай. Представитель «Самоката» подтвердил, что с середины марта по 4 апреля компания закрыла дарксторы в этих городах.

«Если даркстор или магазин не выходит на нужные показатели за определенный период, мы реорганизуем процесс, переводим сотрудников, перестраиваем логистические цепочки и так далее, чтобы наши показатели эффективности оставались на нужном уровне», — объяснил представитель сервиса.

Как считают эксперты, опрошенные «Ведомостями», для такого сервиса, как «Самокат», регионы «не генерируют ничего, кроме убытков» — поэтому компания и закрыла большое число точек. Также причину они находят в бизнес-модели «Самоката».

«Сейчас же, когда в России практически разрушен фондовый рынок и рынок инвестиций, модель, ориентированная на привлечение инвесторов и продажу, как у «Самоката», Ozon и ряда других онлайн-компаний, обречена на провал. Ни российских, ни иностранных инвесторов не заинтересовать такими активами. Поэтому и «Самокат» вынужден менять финансовую модель: оставить только те юниты, которые работают в прибыль, и закрывать те, которые приносят убыток», — отметил он.