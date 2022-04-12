Где законно купить корюшку в Петербурге? Вот 45 адресов во всех районах города

В Петербурге стартует сезон корюшки — точки по ее продаже будут работать с 15 апреля по 31 мая. Публикуем список из 45 адресов во всех районах города, где можно законно купить любимую путинную рыбу.
Василеостровский район
- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А)
Выборгский район
- проспект Просвещения, участок 187 (южнее дома 34, литера А)
- проспект Энгельса, участок 315 (северо-западнее дома 139/21, литера А)
- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)
- проспект Тореза, дом 2
- проспект Художников, участок 109, (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
- Выборгское шоссе, участок 53, (северо-западнее дома 1, литера А)
- Выборгское шоссе, участок 52, (северо-восточнее дома 1, литера А)
Калининский район
- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)
- улица Ольги Форш, (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)
- Бестужевская улица (угол Бестужевской улицы и Замшиной улицы)
- Замшина улица, (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)
Кировский район
- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)
- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)
- перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле дома 53
- улица Солдата Корзуна, участок 132, (у дома 40, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)
- Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А)
- улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)
Красногвардейский район
- проспект Наставников, дом 21, литера А (проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников)
- шоссе Революции, участок 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции
- Среднеохтинский проспект, участок 35 (восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому проспекту)
Красносельский район
- город Красное Село, проспект Ленина, у дома 85 по проспекту Ленина (улица Свободы, участок 8)
- улица Политрука Пасечника, дом 5, корпус 1
- город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по улице Освобождения)
- улица Партизана Германа, участок 72 (напротив дома 22, литера А)
- улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)
- улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)
Невский район
- улица Дыбенко, участок 115 (севернее дома 27, корпус 4, литера А)
- улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее дома 27, корпус 4, литера А)
- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)
Приморский район
- Вербная улица, дом 19
- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, литера А)
- Серебристый бульвар, у дома 20
- улица Уточкина, дом 3, корпус 1
- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)
Пушкинский район
- посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)
Фрунзенский район
- Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице)
- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице)
- Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице)
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Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице)
Центральный район
- Владимирская площадь, участок 1 (севернее дома 1-3, литера А, по Большой Московской улице)
- Воскресенская набережная (севернее дома 6-8, литера А, по Воскресенской набережной)
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