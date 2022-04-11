Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на установку уличной мебели

Власти Петербурга начали выдавать рестораторам разрешения на установку возле заведений общепита уличной мебели. Сезон летних веранд стартует менее чем через месяц.
Как отмечают в Комитете имущественных отношений Петербурга, срок предоставления разрешений для размещения уличной мебели при кафе и ресторанах в этом году сокращен в шесть раз. Первые разрешения предприниматели получили в 5-дневный срок со дня подачи. Они смогут установить уличную мебель в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.
Размещение уличной мебели на летний период 2022 года будет осуществляться на основании разрешений КИО на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена. Прием заявлений от рестораторов стартовал 1 апреля. Непосредственно сезон летних веранд начнется 1 мая и продлится до 15 октября.
О процедуре получения разрешения на установку уличной мебели:
Административным регламентом КИО по предоставлению государственной услуги по принятию решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута установлен максимальный срок предоставления государственной услуги — 30 рабочих дней. Получение ответа по заявлению в течение 5 рабочих дней со дня его поступления станет дополнительной мерой поддержки ресторанной отрасли.
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