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Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на установку уличной мебели

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Власти Петербурга начали выдавать рестораторам разрешения на установку возле заведений общепита уличной мебели. Сезон летних веранд стартует менее чем через месяц.

icosha / Shutterstock.com

Как отмечают в Комитете имущественных отношений Петербурга, срок предоставления разрешений для размещения уличной мебели при кафе и ресторанах в этом году сокращен в шесть раз. Первые разрешения предприниматели получили в 5-дневный срок со дня подачи. Они смогут установить уличную мебель в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Размещение уличной мебели на летний период 2022 года будет осуществляться на основании разрешений КИО на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена. Прием заявлений от рестораторов стартовал 1 апреля. Непосредственно сезон летних веранд начнется 1 мая и продлится до 15 октября.

Комитет имущественных отношений Петербурга

О процедуре получения разрешения на установку уличной мебели:

Административным регламентом КИО по предоставлению государственной услуги по принятию решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута установлен максимальный срок предоставления государственной услуги — 30 рабочих дней.  Получение ответа по заявлению в течение 5 рабочих дней со дня его поступления станет дополнительной мерой поддержки ресторанной отрасли. 

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