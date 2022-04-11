Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на установку уличной мебели

Как отмечают в Комитете имущественных отношений Петербурга, срок предоставления разрешений для размещения уличной мебели при кафе и ресторанах в этом году сокращен в шесть раз. Первые разрешения предприниматели получили в 5-дневный срок со дня подачи. Они смогут установить уличную мебель в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Размещение уличной мебели на летний период 2022 года будет осуществляться на основании разрешений КИО на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Петербурга, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена. Прием заявлений от рестораторов стартовал 1 апреля. Непосредственно сезон летних веранд начнется 1 мая и продлится до 15 октября.