Не только сюрприз: Роспотребнадзор нашел в продукции Kinder сальмонеллу

Роспотребнадзор 8 апреля предупредил россиян, что в некоторой продукции Kinder может находиться опасная для здоровья человека сальмонелла. Сейчас в разных странах продукцию компании отзывают.
Специалисты уже обнаружили возбудителей инфекционного заболевания в некоторых видах продукции и принимают меры для ее изъятия.
Сладости, в которых могут находиться бактерии:
- kinder happy moments,
- kinder circus,
- kinder mix,
- kinder uovo maxi,
- schokobons,
- mix cross cat kinder,
- happy snack.
Эту и другую продукцию уже отозвали из Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре.
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