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Не только сюрприз: Роспотребнадзор нашел в продукции Kinder сальмонеллу

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Роспотребнадзор 8 апреля предупредил россиян, что в некоторой продукции Kinder может находиться опасная для здоровья человека сальмонелла. Сейчас в разных странах продукцию компании отзывают.

Pavlovska Yevheniia / Shutterstock.com

Специалисты уже обнаружили возбудителей инфекционного заболевания в некоторых видах продукции и принимают меры для ее изъятия.

Сладости, в которых могут находиться бактерии:

  • kinder happy moments,
  • kinder circus,
  • kinder mix,
  • kinder uovo maxi,
  • schokobons,
  • mix cross cat kinder,
  • happy snack.

Эту и другую продукцию уже отозвали из Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре.

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