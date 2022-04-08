Не только сюрприз: Роспотребнадзор нашел в продукции Kinder сальмонеллу

Специалисты уже обнаружили возбудителей инфекционного заболевания в некоторых видах продукции и принимают меры для ее изъятия.

Сладости, в которых могут находиться бактерии:

kinder happy moments,

kinder circus,

kinder mix,

kinder uovo maxi,

schokobons,

mix cross cat kinder,

happy snack.

Эту и другую продукцию уже отозвали из Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, Австралии и Сингапуре.