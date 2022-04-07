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PepsiCo собирается запустить новые российские бренды напитков

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Производитель прохладительных напитков PepsiCo (7Up и Mirinda и другие), который ранее сообщал о приостановке продаж в России, задумался над возможным обновлением своих продуктов за счет локальных брендов, пишет «Фонтанка».

Pavlovska Yevheniia / Shutterstock.com

Согласно презентации PepsiCo, рассматривается выпуск восьми позиций под брендом New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л, алюминиевой банке 0,33 л и стеклянной бутылке 0,25 л). В качестве ближайшего аналога указан сам Pepsi.

Под брендом Fruitz предполагается выпускать напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л. Также в презентации сказано о возможном запуске лимонада под маркой «Русский дар». Сейчас под этим брендом производят квас.

Пока в Роспатент не поступало заявок на регистрацию новых брендов. В самом PepsiCo пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Эксперты считают, что новые локальные марки могут заменить бренды PepsiCo, когда поставки товара прекратятся. Однако пока ретейлеры говорят, что продукция поступает без сбоев.

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