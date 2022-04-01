Во Франции заявили о приостановке поставок шампанского в Россию

Поставки шампанского из Франции в Россию были полностью остановлены с начала специальной операции на территории Украине, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон. По словам главы профсоюза Франции, перспективы возобновления напитка пока неизвестны.

В беседе с информационны агентством Шайтийон отметил, что с начала конфликта «в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией».