Импорт алкоголя в Россию может снизиться на 40% из-за геополитики, падения рубля и усложненной логистики

За год импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%, пишет «Коммерсантъ». По мнению директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, к этому приведут осложнение геополитической обстановки, проблемы с логистикой и девальвация рубля.
Ситуация будет сравнима с последствиями кризиса 2014 года. Дистрибьюторы уже разрабатывают новые логистические маршруты. По данным экспертов доля вин из Южной Америки, Северной Африки и стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Казахстан, Армения и Грузия, увеличится.
Сложности с ввозом алкоголя в Россию начали еще до спецоперации в Украине: в начале года на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы из-за скопления грузов. В начале марта поставщики подняли цены на алкогольные напитки на 15-100%, а крупные мировые компании — Diageo и Pernod Ricard — приостановили отгрузку.
Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort считает, что импорт закономерно снизился из-за отказа некоторых производителей из Франции и Италии ввозить продукцию, сложностей с логистикой и платежами, но они рассчитывают сохранить 75–80% импорта (75% иностранных поставщиков Fort согласны продолжать работать с РФ).
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