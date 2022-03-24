Импорт алкоголя в Россию может снизиться на 40% из-за геополитики, падения рубля и усложненной логистики

Ситуация будет сравнима с последствиями кризиса 2014 года. Дистрибьюторы уже разрабатывают новые логистические маршруты. По данным экспертов доля вин из Южной Америки, Северной Африки и стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Казахстан, Армения и Грузия, увеличится.

Сложности с ввозом алкоголя в Россию начали еще до спецоперации в Украине: в начале года на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы из-за скопления грузов. В начале марта поставщики подняли цены на алкогольные напитки на 15-100%, а крупные мировые компании — Diageo и Pernod Ricard — приостановили отгрузку.

Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort считает, что импорт закономерно снизился из-за отказа некоторых производителей из Франции и Италии ввозить продукцию, сложностей с логистикой и платежами, но они рассчитывают сохранить 75–80% импорта (75% иностранных поставщиков Fort согласны продолжать работать с РФ).