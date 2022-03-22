Корюшка пошла! Начались продажи самой петербургской рыбки

Как пишет «Фонтанка», днем 22 марта корюшку можно найти на Мальцевском и Кузнечном рынках, а также у станций метро «Гражданский проспект» и «Удельная».

В центре города за килограмм корюшки просят больше тысячи рублей — если 2-3 недели назад стоимость рыбы оценивалась в 1 900 рублей, сейчас она снизилась до 1 650.

За дешевой корюшкой нужно ехать в другие районы. Так, в Калининском килограмм свежей ладожской рыбы в зависимости от размера продают за 299-499 рублей.