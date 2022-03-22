18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Корюшка пошла! Начались продажи самой петербургской рыбки

Поделиться:

Сезон открыт — корюшка пошла! Самую петербургскую рыбку уже можно найти на городских рынках и возле станций метро.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», днем 22 марта корюшку можно найти на Мальцевском и Кузнечном рынках, а также у станций метро «Гражданский проспект» и «Удельная».

В центре города за килограмм корюшки просят больше тысячи рублей — если 2-3 недели назад стоимость рыбы оценивалась в 1 900 рублей, сейчас она снизилась до 1 650.

За дешевой корюшкой нужно ехать в другие районы. Так, в Калининском килограмм свежей ладожской рыбы в зависимости от размера продают за 299-499 рублей.

История корюшки в деталях

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: