Петербургские кофейни повышают цены из-за проблем с логистикой

На стоимость зерна влияют нестабильные курсы валют: российские покупатели оплачивают кофе по курсу от 110 до 170 рублей за доллар.

«Есть порты, которые до сих пор работают, — например, в Риге и еще несколько в Европе. Оттуда зерна доставляют в контейнерах на машине. Водителям для этого необходимо разрешение на международную перевозку. Сейчас россиянам это разрешение получить сложно, поэтому количество водителей сократилось. Мы повысили цены только на зерна на полках, которые продаем в наших заведениях. При этом сохранили прежние цены за чашку кофе. Для нас это невыгодно, и мы уходим в убыток, но решили подождать», — пояснил Николай.

«В „Азбуке вкуса“ и „Буше“ цена пока не растет, потому что у них выше запас прочности, а вот в сетевых пекарнях и кофейнях, таких как „Лавка пекаря“ и „Люди любят“, цены уже выросли», — рассказал «Деловому Петербургу» консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин. Основатель кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов сообщил, что для компаний в сфере общепита цены на кофе уже выросли на 50–60 %.