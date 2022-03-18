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В России на 30% выросло производство грибов за год

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В России выросло производство грибов на 30% в 2021 году. Общий урожай составил 111 тысяч тонн. Об этом сообщили в Минсельхозе, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«В прошлом году производство грибов в нашей стране составило рекордные 111 тыс. тонн, увеличившись на 29%. В целом за последние пять лет объемы выросли в 11 раз, что делает это направление одним из самых быстроразвивающихся сегментов АПК», — отмечается в сообщении.

По данным Национального союза производителей плодов и овощей, Россия обеспечивает свой рынок на 90% этим видом продукции. В 2022 году обещают почти полностью заместить импорт грибов. Также в союзе отметили, что внутри страны продолжит расти конкуренция между отечественными производителями, что «будет способствовать повышению качества продукции и увеличению ее ассортимента».

В списке лидеров по выращиванию грибов находятся Краснодарский край, Курская, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Пензенская и Московская области.

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