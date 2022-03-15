Тимати и Антон Пинский открыли азиатский ресторан Red Box на Большой Конюшенной

Ведет сетевой проект бренд-шеф Дмитрий Смирнов (Meduza Asia Kitchen Bar). В его меню закуски, рамен и том-ям, воки и боулы. Над рецептами роллов и суши работал Максим Пак, действующий шеф Simach. Карту с десертами-медведями по мотивам игрушек Bearbrick разрабатывал третий шеф — кондитер Юрий Волков.

В ресторане один просторный зал с высоким сводчатым потолком, открытой кухней с деревянной стойкой, за которую также можно сесть.