Тимати и Антон Пинский открыли азиатский ресторан Red Box на Большой Конюшенной

На Б. Конюшенной, 2, открылся азиатский проект ресторатора Антона Пинского и музыкального продюсера Тимати — Red Box. Здесь готовят воки, боулы и поке, а также подают суши, роллы и осидзуси.
Ведет сетевой проект бренд-шеф Дмитрий Смирнов (Meduza Asia Kitchen Bar). В его меню закуски, рамен и том-ям, воки и боулы. Над рецептами роллов и суши работал Максим Пак, действующий шеф Simach. Карту с десертами-медведями по мотивам игрушек Bearbrick разрабатывал третий шеф — кондитер Юрий Волков.
В ресторане один просторный зал с высоким сводчатым потолком, открытой кухней с деревянной стойкой, за которую также можно сесть.
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