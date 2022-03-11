В баре отеля «Кемпински Мойка 22» запустили новую коктейльную карту

В баре отеля «Кемпински Мойка 22» полностью обновили коктейльное меню — за реконцепцию взялся Андрей Амелин, который возглавлял Xander в Four Seasons и победил в премии «Что где есть в Петербурге» в 2016 году в номинации «Лучший бармен».
Меню напитков отсылает к путешествиям по картам архитектора Василия фон Витта и других великих деятелей истории Петербурга. Например, шотландские корни главного соратника Петра I со времен его «потешных войск» Якова Брюса выражаются в нюансах шотландского виски, дымных оттенках и цветочной пыльце коктейля «Северная Венеция». Дорога на Восток характеризуется плотными ароматами кофе, какао, кунжута, розы и кардамона. Азия угадывается в японском джине, зеленом чае, жареном рисе и цитрусах. Основную ноту можно выбрать самому, добавив розовую воду, либо апельсин.
Отель «Кемпински Мойка 22» находится в культурно-историческом пространстве города прямо напротив Дворцовой площади, недалеко от музея-квартиры А.С. Пушкина.
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