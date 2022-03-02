Цены на импортный алкоголь выросли на 20% из-за курсов валют

По данным Forbes, рост отпускных цен рост цен продолжится и дальше в связи с влиянием валютных колебаний, роста логистических затрат и санкций. Подорожание ждет также и российский алкоголь.

В магазинах «Ароматный мир» висят объявления: «В настоящее время в магазине проводится большая переоценка товара. Во избежание недоразумений просим до момента совершения покупки уточнять цены на интересующий вас товар у продавцов-консультантов». Сотрудники магазина «Красное & Белое» корреспонденту Forbes рассказали, что у них пока цены на продукцию не повышались, но «все может быть, прайс-листы могут меняться ежедневно».