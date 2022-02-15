Летом в Петербурге появится фудхолл на территории кожевенной фабрики Бебеля

На территории также можно будет найти коворкинг, танцевальную студию, общественное пространство с летним кинотеатром и концертной площадкой. Вдоль прогулочной зоны будут расположены арт-объекты, летние веранды, качели и островки круглогодичных растений.

Внутреннее пространство двора поделено на несколько частей: с классической рассадкой, с журнальными столиками и диванами, контактный бар, коммунальные столы.

Интерьер фудхолла, который разрабатывала команда дизайнеров из Петербурга KIDZ («Золотое яблоко», Pasto Fresco, DODO, «Сбер»), отсылает к индустриальному прошлому, когда здесь находились производства. Стена рядом со входом, собранная из лоскутов эко-кожи, мелкие детали, напоминающие швейные машинки, мебель из переработанного пластика, созданная в коллаборации с 99 Recycle.