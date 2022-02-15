18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
Новости

Летом в Петербурге появится фудхолл на территории кожевенной фабрики Бебеля

Поделиться:

Летом 2022 года в Петербурге на территории бывшей кожевенной фабрики Бебеля появится фудхолл «Фабрика». Он будет включать 10 разных гастроконцепций, бар, а в соседнем здании заработают точки от ведущих рестораторов города.

На территории также можно будет найти коворкинг, танцевальную студию, общественное пространство с летним кинотеатром и концертной площадкой. Вдоль прогулочной зоны будут расположены арт-объекты, летние веранды, качели и островки круглогодичных растений.

Внутреннее пространство двора поделено на несколько частей: с классической рассадкой, с журнальными столиками и диванами, контактный бар, коммунальные столы. 

Интерьер фудхолла, который разрабатывала команда дизайнеров из Петербурга KIDZ («Золотое яблоко», Pasto Fresco, DODO, «Сбер»), отсылает к индустриальному прошлому, когда здесь находились производства. Стена рядом со входом, собранная из лоскутов эко-кожи, мелкие детали, напоминающие швейные машинки, мебель из переработанного пластика, созданная в коллаборации с 99 Recycle.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: