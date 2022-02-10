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Во Всеволожске откроется первый гастромаркет. Запуск назначен на апрель

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В апреле 2022 года во Всеволожске заработает первый гастромаркет и первое городское общественное пространство «Рябово». Об этом стало известно из Instagram экс-продюсера фестиваля «О да, еда!» и партнера компании «Агора. Гастроурбанистика» Артема Балаева.

По его мнению, Всеволожск — одно из перспективных направлений для фуд-ритейла в Ленинградской области. Также он считает, что в регионе ощущается нехватка качественных гастрономических пространств.

Название «Рябово» пришло от имени мызы (усадьбы) Всеволожских, основателей этого довольно состоятельного пригорода Ленобласти. Предполагается, что в гастромаркете появятся лавки со свежей выпечкой, ароматным спешалти-кофе, фермерскими сырами и продуктами. Сейчас Балаев набирает резидентов в новое пространство.

«Очень лояльные условия [аренды] продиктованы тем, что мы хотим собрать бескомпромиссно классный состав резидентов. Я лично интервьюировал жителей Всеволожска и могу сказать, что такой проект должен быть очень востребован там», — рассказал Балаев.

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Люди:
Артем Балаев

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