Умерла хозяйка старейшей пирожковой на Московском Валерия Романова

«Вся жизнь Валерии Николаевны – бесконечная преданность выбранному делу. Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом. Была талантливым и справедливым руководителем. Светлая память о Валерии Николаевне навсегда останется в наших сердцах» — говорится в посте.

Заведение продолжит работать в прежнем формате. «Как и в предыдущие годы, ничего не будет меняться, потихоньку будем делать ремонт, печь пироги, рецептура меняться не будет, как была по старым книгам, так и есть, […] чтобы люди ощущали, что это историческое место», — рассказал «Фонтанке» внук Валерии Николаевны.

Печь пироги с рисом и яйцом, ватрушки с творогом и колобки с изюмом в заведении с ласковым названием «Хозяюшка» начали в 1956 г. Говорят, что это любимая пирожковая Михаила Боярского и Виктора Цоя, чья семья жила в «доме со шпилем».