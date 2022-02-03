Художница создала портрет премьер-министра Михаила Мишустина, а потом съела его

Уфимская художница Евгения Сковарт сделала портрет председателя правительства РФ Михаила Мишустина из продуктового набора стоимостью 1028 рублей. Работу она посвятила незначительным повышениям пособий на фоне стремительно растущей инфляции.
Для создания портрета она использовала капусту, картофель, сушки, индийский чай, хлеб, рис, морковь, лук, сосиски, лапшу быстрого приготовления, плитку шоколада, сахар, соль, плавленый сыр, макароны, гречневую крупу и овсяные хлопья. Стоимость продуктового набора составила 1028 рублей.
«В России подняли пособия для отдельных категорий граждан! Повышение составило чуть больше восьми процентов. Эту цифру объясняют в Правительстве РФ уровнем инфляции в стране! Так, к примеру, Ветеран ВОВ получит единовременную денежную выплату в размере 4746 рублей – это на 368 рублей больше по сравнению с прошлым годом! Давайте будем честными, уровень инфляции мы, народ, определяем не цифрами, данными нам с «высоких кабинетов», а стоимостью продуктов питания, ценой на бензин, ЖКХ и т.д. Всё это выросло по моим ощущениям минимум на 20%», — поясняет в своем инстаграме Евгения.
Художница также рассказала, что сам портрет был съеден, но его электронная версия выставлена на продажу — большую часть вырученных средств она переведет в благотворительный фонд.
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