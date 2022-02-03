Художница создала портрет премьер-министра Михаила Мишустина, а потом съела его

Для создания портрета она использовала капусту, картофель, сушки, индийский чай, хлеб, рис, морковь, лук, сосиски, лапшу быстрого приготовления, плитку шоколада, сахар, соль, плавленый сыр, макароны, гречневую крупу и овсяные хлопья. Стоимость продуктового набора составила 1028 рублей.

«В России подняли пособия для отдельных категорий граждан! Повышение составило чуть больше восьми процентов. Эту цифру объясняют в Правительстве РФ уровнем инфляции в стране! Так, к примеру, Ветеран ВОВ получит единовременную денежную выплату в размере 4746 рублей – это на 368 рублей больше по сравнению с прошлым годом! Давайте будем честными, уровень инфляции мы, народ, определяем не цифрами, данными нам с «высоких кабинетов», а стоимостью продуктов питания, ценой на бензин, ЖКХ и т.д. Всё это выросло по моим ощущениям минимум на 20%», — поясняет в своем инстаграме Евгения.

Художница также рассказала, что сам портрет был съеден, но его электронная версия выставлена на продажу — большую часть вырученных средств она переведет в благотворительный фонд.