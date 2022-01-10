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Петербург столкнулся с ажиотажным спросом на сотрудников в сфере общепита

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В Северо-Западном федеральном округе за первую неделю января работодатели искали более 24 тысяч сотрудников. Около 78% от всех предложений пришлось на Петербург. Больше всего работников не хватало в сфере розничной торговли.

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Как следует из отчета аналитиков, работодатели ищут не только рядовых сотрудников, но и управляющих в подразделения. Так больше всего искали сотрудников на должности кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов. Сети супермаркетов активно ищут технологов по хлебу. Также предлагается более десятка вакансий для директоров магазинов.

Следом в рейтинге по спросу вакансий идут работники IT-сферы. В самом начале января искали более 4 тысяч сотрудников. Больше всего ищут системных администраторов, тестировщиков, системных аналитиков, Python и Java-разработчиков.

Меньше всего работодатели ищут специалистов из сферы добычи сырья, госслужащих и юристов — по 1% вакансий в каждой области. Помимо этого, аналитики подсчитали, что средняя предлагаемая зарплата в СЗФО находится в диапазоне от 55 до 60 тыс. рублей. Максимальные зарплаты начинаются с 200 тыс. рублей.

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