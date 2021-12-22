Бренд «ДА!» принадлежит компании ООО «Фреш Маркет», которая входит в состав группы компаний «О’Кей». В 2015 году первые 35 магазинов открылись в Москве, Московской области и других регионах России. Сейчас бренд имеет 144 магазина по всей стране, а команда реализует масштабные планы по расширению сети. В частности, ретейлер намерен расширить свое присутствие в Петербурге.

«Формат дискаунтеров применим для всей России. Очевидно, что Петербург как один из крупных городов на каком-то этапе также станет важным для экспансии сети. Пока сложно сказать, когда это случится, но мы точно придем с этой сетью в город на Неве», — приводит «Деловой Петербург» слова генерального директора группы компаний «О’Кей» Армина Бургера.

«Сеть магазинов «ДА!» представляет совершенно новый формат дискаунтера на рынке российской розничной торговли, который предлагает покупателям оптимальное соотношение цены и качества. За счет чего мы достигаем этого? Благодаря эффективной организации бизнес-процессов, внедрению передовых технологий розничной торговли и современному оборудованию», — говорится на сайте компании.